Мелони: Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении ЕС по Украине

20:14 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что европейские лидеры не работают над контрпредложением по украинскому урегулированию. На пресс-подходе по завершению саммита Группы двадцати в Йоханнесбурге она отметила «позитивные пункты» предложенного США плана.

«Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении [ЕС]. Многие пункты заслуживают внимания и вызывают согласие», — подчеркнула она. В частности, по ее словам, это касается гарантий безопасности по модели 5 статьи Устава НАТО. Мелони указала, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать «поправки» к плану. ЕС, по ее словам, настаивает на прекращении огня и должен выйти с серьезными предложениями, чтобы достичь установления мира. Премьер Италии считает, что все «делают вклад и стремятся к миру», Россия должна «дать сигнал», и поэтому надо продолжать оказывать давление на Москву.

