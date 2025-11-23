Мелони: Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении ЕС по Украине
20:14 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что европейские лидеры не работают над контрпредложением по украинскому урегулированию. На пресс-подходе по завершению саммита Группы двадцати в Йоханнесбурге она отметила «позитивные пункты» предложенного США плана.
«Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении [ЕС]. Многие пункты заслуживают внимания и вызывают согласие», — подчеркнула она. В частности, по ее словам, это касается гарантий безопасности по модели 5 статьи Устава НАТО. Мелони указала, что президент США Дональд Трамп готов обсуждать «поправки» к плану. ЕС, по ее словам, настаивает на прекращении огня и должен выйти с серьезными предложениями, чтобы достичь установления мира. Премьер Италии считает, что все «делают вклад и стремятся к миру», Россия должна «дать сигнал», и поэтому надо продолжать оказывать давление на Москву.
НОВОСТИ
- 20:35 23.11.2025
- По сообщению Рубио, делегации США и Украины в Женеве добились хорошего прогресса
- 20:00 23.11.2025
- Почти 60 тыс. белгородцев покинули регион после начала СВО - губернатор Гладков
- 19:40 23.11.2025
- Путин посетит с государственным визитом Киргизию на следующей неделе
- 19:27 23.11.2025
- Пожар на Шатурской ГРЭС, возникший после атаки дронов, ликвидирован
- 17:50 23.11.2025
- Трамп: Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия...
- 16:20 23.11.2025
- Источник FT о переговорах по Украине в Женеве: Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час
- 15:30 23.11.2025
- Пресс-служба фон дер Ляйен выпустила заявление к переговорам в Женеве по плану США
- 15:00 23.11.2025
- Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT
- 13:25 23.11.2025
- Сегодня в Женеве запланирован целый день переговоров между делегациями США и Украины - СМИ
- 11:50 23.11.2025
- США, вероятно, все же смогут предоставить Киеву ракеты Tomahawk на определенных условиях - WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать