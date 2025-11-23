По сообщению Рубио, делегации США и Украины в Женеве добились хорошего прогресса
20:35 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
оссекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Женеве достигли прогресса по плану урегулирования конфликта на Украине и в настоящее время обсуждают поступившие им предложения по его доработке.
«Думаю, мы добились хорошего прогресса. Наши команды сейчас ушли в свои комнаты. Мы работаем над некоторыми предложениями, которые нам были сделаны», — сказал он журналистам. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.
НОВОСТИ
- 20:14 23.11.2025
- Мелони: Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении ЕС по Украине
- 20:00 23.11.2025
- Почти 60 тыс. белгородцев покинули регион после начала СВО - губернатор Гладков
- 19:40 23.11.2025
- Путин посетит с государственным визитом Киргизию на следующей неделе
- 19:27 23.11.2025
- Пожар на Шатурской ГРЭС, возникший после атаки дронов, ликвидирован
- 17:50 23.11.2025
- Трамп: Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия...
- 16:20 23.11.2025
- Источник FT о переговорах по Украине в Женеве: Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час
- 15:30 23.11.2025
- Пресс-служба фон дер Ляйен выпустила заявление к переговорам в Женеве по плану США
- 15:00 23.11.2025
- Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT
- 13:25 23.11.2025
- Сегодня в Женеве запланирован целый день переговоров между делегациями США и Украины - СМИ
- 11:50 23.11.2025
- США, вероятно, все же смогут предоставить Киеву ракеты Tomahawk на определенных условиях - WP
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать