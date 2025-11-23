По сообщению Рубио, делегации США и Украины в Женеве добились хорошего прогресса

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссекретарь США Марко Рубио заявил, что американская и украинская делегации в ходе переговоров в Женеве достигли прогресса по плану урегулирования конфликта на Украине и в настоящее время обсуждают поступившие им предложения по его доработке.

«Думаю, мы добились хорошего прогресса. Наши команды сейчас ушли в свои комнаты. Мы работаем над некоторыми предложениями, которые нам были сделаны», — сказал он журналистам. Трансляцию его выступления вел телеканал CNN.