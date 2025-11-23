0
«Евротройка» предложила использовать энергию ЗАЭС РФ и Украиной поровну

22:25 23.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итоговый текст встречного европейского плана, подготовленного в ответ на американские предложения по урегулированию конфликта на Украине, не подразумевает передачу Запорожской АЭС (ЗАЭС) под контроль Киева, ее предлагается перезапустить под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Запорожская АЭС будет перезапущена под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемая электроэнергия будет разделена поровну, в соотношении 50 на 50, между Россией и Украиной», — говорится в тексте, подготовленном Великобританией, Германией и Францией.

