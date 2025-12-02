ГигаЧат признан самой креативной инновацией года

17:50

Фото АНО «Креативная экономика»

ИИ-помощник ГигаЧат от Сбера одержал победу в номинации "Креативные инновации" на V Российской национальной премии в сфере креативных индустрий - 2025. Торжественная церемония награждения прошла в концертном зале "Зарядье" в Москве.

V Юбилейная Российская национальная премия в сфере креативных индустрий — главная в стране и единственной в мире кросс-отраслевая награда, охватывающая все 16 направлений креативного сектора. В этом году на ее соискание было подано более 1200 заявок, из них экспертное жюри отобрало 33 финалиста в 11 номинациях.

ГигаЧат — ИИ-помощник от Сбера, который имеет множество функций – исследует, рассуждает, создает презентации, подкасты, изображения и видео, анализирует документы, умеет программировать, а теперь еще и может поддерживать увлекательные беседы голосом, как человек. Он обладает мультимодальностью – работает со всеми видами данных: текстом, голосом, аудио, видео и изображениями. Эти возможности позволяют широко использовать ГигаЧат для работы в креативных сферах. ГигаЧат доступен всем пользователям бесплатно в веб-версии, в мессенджерах Telegram и MAX, а также в приложениях для iOS и Android.

Премия учреждена в 2021 году при поддержке администрации президента Российской Федерации. В 2025 году проводится в пятый раз. Организатор - автономная некоммерческая организация «Креативная экономика».