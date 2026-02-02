Доля экономик стран G7 сократится до 10% в ближайшие десятилетия — Орешкин
11:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля экономик стран G7 будет стремиться к снижению до 10% в ближайшие десятилетия. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин на январских экспертных диалогах на площадке Национального центра «Россия».
«В доле количества рождений доля стран большой „семерки“ опустилась до 10%. Это тот уровень, к которому постепенно будет стремиться доля этих экономик в мире в ближайшие десятилетия», — сказал Орешкин.
