Орешкин назвал ИИ «хайповой темой»
11:05 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект, несмотря на то, что стал частью многих сфер жизни, является «хайповой темой». Об этом он сказал в ходе открытия январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия».
«Сегодня у нас январские экспертные диалоги. Сегодня будет очень много интересных рассказов про то, как меняется наш мир. Мы поговорим о глобальных трендах вместе с коллегами. Я остановлюсь на пяти таких глобальных мегатрендах и сразу скажу, что в качестве отдельного мегатренда искусственного интеллекта не будет. Это очень такая хайповая тема в настоящее время», — сказал он.
Орешкин добавил, что при этом важно понимать — «ИИ уже с нами, он меняет все сферы нашей жизни».
«На самом деле в каждом из мегатрендов мы видим очень серьезный отпечаток искусственного интеллекта», — отметил он.
Комментарии отключены - материал старше 3 дней
НОВОСТИ
- 22:40 02.02.2026
- Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
- 22:00 02.02.2026
- Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
- 21:20 02.02.2026
- Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
- 20:40 02.02.2026
- Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
- 20:00 02.02.2026
- ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
- 19:20 02.02.2026
- Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
- 19:08 02.02.2026
- Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
- 18:40 02.02.2026
- Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
- 18:00 02.02.2026
- ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
- 17:32 02.02.2026
- Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
комментарии(0)