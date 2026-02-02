Орешкин назвал ИИ «хайповой темой»

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что искусственный интеллект, несмотря на то, что стал частью многих сфер жизни, является «хайповой темой». Об этом он сказал в ходе открытия январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия».

«Сегодня у нас январские экспертные диалоги. Сегодня будет очень много интересных рассказов про то, как меняется наш мир. Мы поговорим о глобальных трендах вместе с коллегами. Я остановлюсь на пяти таких глобальных мегатрендах и сразу скажу, что в качестве отдельного мегатренда искусственного интеллекта не будет. Это очень такая хайповая тема в настоящее время», — сказал он.

Орешкин добавил, что при этом важно понимать — «ИИ уже с нами, он меняет все сферы нашей жизни».

«На самом деле в каждом из мегатрендов мы видим очень серьезный отпечаток искусственного интеллекта», — отметил он.