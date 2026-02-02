0
0
1503
НОВОСТИ

В Петербурге предотвратили заказанное Украиной покушение на военнослужащего — ФСБ

11:20 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского военнослужащего в Петербурге, готовившееся сторонником запрещенной в России украинской террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — отметили в ЦОС.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с глушителем.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
125
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
180
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
232
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
256
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
309
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
357
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
363
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
417
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
416
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
432

Возврат к списку