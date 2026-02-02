В Петербурге предотвратили заказанное Украиной покушение на военнослужащего — ФСБ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на российского военнослужащего в Петербурге, готовившееся сторонником запрещенной в России украинской террористической организации. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ на территории Санкт-Петербурга пресечена противоправная деятельность сторонника запрещенной в России украинской террористической организации, который по заданию спецслужб Украины планировал покушение на жизнь российского военнослужащего», — отметили в ЦОС.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ. У него изъят снаряженный патронами пистолет Макарова с глушителем.