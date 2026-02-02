0
0
1503
НОВОСТИ

Венгрия намерена обойти запрет ЕС на поставки газа из России — Орбан

11:32 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Венгрии не намерено выполнять запрет Евросоюза на поставки российского газа и рассматривает различные пути обхода такого решения. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Тот, кто утверждает, что [в Венгрии] можно сохранить нынешнюю систему снижения коммунальных платежей без российского газа, говорит неправду. Мы не хотим выполнять указ, изданный в Брюсселе. Мы должны обойти его, мы должны избежать его выполнения», — сказал Орбан.

Он отметил, что в противном случае закупать газ в других странах придется по гораздо более высоким ценам и расходы венгерских семей на услуги ЖКХ вырастут в три раза. Кроме того, «ЕС не может вводить такой запрет, поскольку все члены сообщества имеют право проводить собственную энергетическую политику», подчеркнул премьер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
125
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
180
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
232
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
256
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
309
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
357
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
363
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
417
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
416
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
432

Возврат к списку