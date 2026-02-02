Венгрия намерена обойти запрет ЕС на поставки газа из России — Орбан
11:32 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Венгрии не намерено выполнять запрет Евросоюза на поставки российского газа и рассматривает различные пути обхода такого решения. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
«Тот, кто утверждает, что [в Венгрии] можно сохранить нынешнюю систему снижения коммунальных платежей без российского газа, говорит неправду. Мы не хотим выполнять указ, изданный в Брюсселе. Мы должны обойти его, мы должны избежать его выполнения», — сказал Орбан.
Он отметил, что в противном случае закупать газ в других странах придется по гораздо более высоким ценам и расходы венгерских семей на услуги ЖКХ вырастут в три раза. Кроме того, «ЕС не может вводить такой запрет, поскольку все члены сообщества имеют право проводить собственную энергетическую политику», подчеркнул премьер.
