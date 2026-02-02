0
0
1639
НОВОСТИ

Сбер организовал технологичную площадку для студентов НИУ ВШЭ ко Дню студента

11:30 30.01.2026

площадка.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Сбер организовал для студентов НИУ ВШЭ технологичное пространство в главном корпусе университета на Покровском бульваре.

На площадке участники тестировали VR, знакомились с робопсом и делали свои портреты с роботом-художником. Для студентов также были доступны игровые зоны с настольными играми, квизы с призами, мастерские по кастомизации мерча и фотобудка для снимков с друзьями.

В течение всего дня на мероприятии работали рекрутеры Сбера. Они отвечали на вопросы студентов о карьерных возможностях, стажировках и направлениях развития, а также помогали определить, какие навыки и опыт особенно важны для старта карьеры.

«Вышка — один из наших ключевых партнеров, и мы ценим возможность быть рядом со студентами и поддерживать с ними прямой контакт, – отметила Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера. – Мы приходим в вузы, чтобы делиться опытом и создавать форматы живого общения — где между парами можно подойти к команде, задать вопрос про карьеру и получить честный ответ. Где технологии можно не только увидеть, но и «потрогать» руками. Так у ребят появляется ощущение, что в Сбере их ждут, слышат и готовы помогать расти».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
125
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
180
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
232
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
256
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
309
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
357
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
363
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
417
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
416
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
432

Возврат к списку