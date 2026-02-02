Сбер организовал технологичную площадку для студентов НИУ ВШЭ ко Дню студента
11:30 30.01.2026
|Фото пресс-службы Сбера
На площадке участники тестировали VR, знакомились с робопсом и делали свои портреты с роботом-художником. Для студентов также были доступны игровые зоны с настольными играми, квизы с призами, мастерские по кастомизации мерча и фотобудка для снимков с друзьями.
В течение всего дня на мероприятии работали рекрутеры Сбера. Они отвечали на вопросы студентов о карьерных возможностях, стажировках и направлениях развития, а также помогали определить, какие навыки и опыт особенно важны для старта карьеры.
«Вышка — один из наших ключевых партнеров, и мы ценим возможность быть рядом со студентами и поддерживать с ними прямой контакт, – отметила Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера. – Мы приходим в вузы, чтобы делиться опытом и создавать форматы живого общения — где между парами можно подойти к команде, задать вопрос про карьеру и получить честный ответ. Где технологии можно не только увидеть, но и «потрогать» руками. Так у ребят появляется ощущение, что в Сбере их ждут, слышат и готовы помогать расти».
