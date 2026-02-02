0
НОВОСТИ

Гутерришу никто не давал права толковать Устав ООН — Медведев

12:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН по нормам самой всемирной организации не имеет исключительного права толкования ее Устава. На это уполномочен только Международный суд ООН, напомнил в своих соцсетях зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев — сам профессиональный юрист.

«Кто дал генсеку и управлению по правовым вопросам право толкования Устава ООН? Только Международный суд ООН специально наделен этим правом в силу ст. 96 самого Устава — и то по запросу Генассамблеи или Совбеза ООН», — указал Медведев, комментируя «заключение» генсека организации Антониу Гутерриша о том, что Гренландия имеет право на самоопределение, а Крым и Донбасс — будто бы нет.

«Правом ограниченного толкования наделены и сами государства — участники ООН, а также те же Генассамблея и Совбез, но по вопросам, относящимся к их компетенции», — подчеркнул зампред СБ РФ и напомнил, что еще в 1945 году «было признано, что ни один орган ООН не может давать обязательного для всех государств-членов толкования Устава». «И где тут генсек?» — подытожил Медведев.

