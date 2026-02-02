ЕС растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям — Орешкин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям за последние десятилетия и де-факто «вошел в орбиту США». Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин на январских экспертных диалогах в национальном центра «Россия».

«Есть Европейский союз, который во многом растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям за последние десятилетия и де-факто вошел в орбиту Соединенных Штатов Америки», — сказал Орешкин.

По его словам, по сути, для многих стран сейчас стоит выбор — войти в орбиту одного из крупных центров суверенитета, или пытаться выстраивать свою независимую политику, определив свою роль на карте мира. «Мир будет меняться, и это, конечно же, будет заметно в жизни каждого из нас», — добавил он.