ЕС растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям — Орешкин
12:05 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ЕС растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям за последние десятилетия и де-факто «вошел в орбиту США». Об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин на январских экспертных диалогах в национальном центра «Россия».
«Есть Европейский союз, который во многом растерял свой суверенитет по всем ключевым направлениям за последние десятилетия и де-факто вошел в орбиту Соединенных Штатов Америки», — сказал Орешкин.
По его словам, по сути, для многих стран сейчас стоит выбор — войти в орбиту одного из крупных центров суверенитета, или пытаться выстраивать свою независимую политику, определив свою роль на карте мира. «Мир будет меняться, и это, конечно же, будет заметно в жизни каждого из нас», — добавил он.
