0
0
1529
НОВОСТИ

Почти 10% новых автомобилей, продаваемых в Европе, произведены компаниями КНР — Bloomberg

12:20 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля китайских автопроизводителей на рынке новых автомобилей в Европе в декабре 2025 года достигла рекордных 9,5%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные германской исследовательской компании Dataforce.

Продажи китайских компаний растут за счет популярности их гибридных автомобилей и электрокаров. Также производители из КНР в последнем квартале 2025 года впервые опередили корейских конкурентов по объемам продаж новых автомобилей. В подсчетах Dataforce учитываются страны Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритания.

Особенно большой популярностью китайские автомобили пользуются в Великобритании и странах Южной Европы — Испании, Италии и Греции. «Мы поражены тем, как быстро китайские автомобили прижились в Южной Европе. Мы знали, что жители этих стран более гибки в том, что касается выбора марки [автомобиля], но в сегменте электрокаров это оказалось неожиданным», — цитирует агентство аналитика Dataforce Юлиана Литцингера.

Доля китайских электрокаров в соответствующем сегменте авторынка составила 11% в 2025 году, это в два раза больше, чем годом ранее. Как отмечает агентство, из-за насыщенности внутреннего рынка Китая и американских пошлин китайские производители, как ожидается, будут продолжать наращивать поставки в Европу. Это осложняет ситуацию для европейского автопрома, в котором трудоустроены 13 млн человек и который за последние полтора года лишился 110 тыс. рабочих мест, пишет агентство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментарии отключены - материал старше 3 дней

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
125
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
180
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
232
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
256
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
309
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
357
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
363
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
417
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
416
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
432

Возврат к списку