Почти 10% новых автомобилей, продаваемых в Европе, произведены компаниями КНР — Bloomberg

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля китайских автопроизводителей на рынке новых автомобилей в Европе в декабре 2025 года достигла рекордных 9,5%. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные германской исследовательской компании Dataforce.

Продажи китайских компаний растут за счет популярности их гибридных автомобилей и электрокаров. Также производители из КНР в последнем квартале 2025 года впервые опередили корейских конкурентов по объемам продаж новых автомобилей. В подсчетах Dataforce учитываются страны Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритания.

Особенно большой популярностью китайские автомобили пользуются в Великобритании и странах Южной Европы — Испании, Италии и Греции. «Мы поражены тем, как быстро китайские автомобили прижились в Южной Европе. Мы знали, что жители этих стран более гибки в том, что касается выбора марки [автомобиля], но в сегменте электрокаров это оказалось неожиданным», — цитирует агентство аналитика Dataforce Юлиана Литцингера.

Доля китайских электрокаров в соответствующем сегменте авторынка составила 11% в 2025 году, это в два раза больше, чем годом ранее. Как отмечает агентство, из-за насыщенности внутреннего рынка Китая и американских пошлин китайские производители, как ожидается, будут продолжать наращивать поставки в Европу. Это осложняет ситуацию для европейского автопрома, в котором трудоустроены 13 млн человек и который за последние полтора года лишился 110 тыс. рабочих мест, пишет агентство.