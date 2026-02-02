Зеленский отказался приезжать в Москву

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сообщил, что не поедет в Москву для переговоров.

«Безусловно, невозможно, чтобы я встречался с [президентом РФ Владимиром] Путиным в Москве», — сказал он, отвечая на вопросы журналистов. Его слова приводит агентство РБК-Украина.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил приглашение Зеленскому приехать в Москву, если тот хочет личной встречи с Путиным. Дипломат подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от таких контактов и готова обеспечить Зеленскому безопасность и необходимые условия для работы.