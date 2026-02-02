0
НОВОСТИ

Британия и Канада идут на риск, развивая отношения с Китаем — Трамп

13:00 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп считает, что намерение Великобритании и Канады вести дела с Китаем сопряжено с опасностью.

Во время общения с журналистами в четверг американского лидера попросили прокомментировать визит в КНР премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера. «Это очень опасно для них. А для Канады еще опаснее вести дела с Китаем. У Канады плохи дела, но нельзя смотреть на Китай как на решение проблемы. Я очень хорошо знаю Китай, я знаю председателя Си [Цзиньпина], он мой друг, но это (КНР — прим. ТАСС) серьезное препятствие», — сказал Трамп.

Он также в штуку предположил, что Китай может даже запретить Канаде играть в хоккей.

