ВС РФ освободили населенные пункты Терноватое и Бересток в Запорожской области и ДНР

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за минувшие сутки освободили населенные пункты Терноватое в Запорожской области и Бересток в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск в течение суток освобожден населенный пункт Бересток Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Восток“ продвинулись в глубину обороны противника и в течение суток освободили населенный пункт Терноватое Запорожской области», — говорится в сообщении.