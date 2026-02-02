Курдские силы согласны войти в состав армии Сирии, интеграция будет поэтапной

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) согласились войти в состав сирийской армии, интеграция будет проходить поэтапно. Об этом говорится в заявлении СДС, опубликованном на сайте пресс-службы курдской коалиции.

«Была достигнута договоренность о прекращении огня между сирийским правительством и СДС в рамках всеобъемлющего соглашения, предполагающего поэтапную интеграцию вооруженных сил, а также административного [аппарата] обеих сторон», — отмечается в тексте.