Курдские силы согласны войти в состав армии Сирии, интеграция будет поэтапной
13:32 30.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) согласились войти в состав сирийской армии, интеграция будет проходить поэтапно. Об этом говорится в заявлении СДС, опубликованном на сайте пресс-службы курдской коалиции.
«Была достигнута договоренность о прекращении огня между сирийским правительством и СДС в рамках всеобъемлющего соглашения, предполагающего поэтапную интеграцию вооруженных сил, а также административного [аппарата] обеих сторон», — отмечается в тексте.
