Используя финансовую систему как оружие, Запад быстро ее разрушает — Орешкин

Модель осуществления платежей через западные банки не работает, используя финансовую систему как оружие, Запад быстро ее разрушает, заявил замглавы Администрации президента РФ Максим Орешкин, выступая на открытии январских экспертных диалогов на площадке Национального центра «Россия».

«Ситуация с государственными финансами. Вы видите накопление финансового долга стран G7. Демографические тренды ведут к тому, что расходы бюджетов растут, налоговая база находится под давлением. Традиционная финансовая система, основанная на создании новых денег и коммерческой банковской системы, дошла до предела долгового финансирования. Пределы накопления долга видны, а это значит, что создание долговых денег как драйвера глобальной экономики подходит к концу. Модель осуществления платежей через западные банки не работает, используя финсистему как оружие, Запад быстро ее разрушает», — сказал он.