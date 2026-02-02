14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Секретариате ООН, вероятно, настолько напуганы создаваемым по инициативе президента США Дональда Трампа Советом мира, что просто боятся остаться без работы. Такое предложение трактовки заключения о праве Гренландии на самоопределение, но при этом отказе в нем Крыму и Донбассу предложил в своих соцсетях зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Видимо, в секретариате ООН уже так напуганы трамповским Советом мира, что боятся остаться без работы», — предположил Медведев, силясь объяснить подхалимаж генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.