20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер Бельгии Барт Де Вевер признал неспособность ЕС «задушить Россию» без поддержки США и заявил о необходимости «заключению сделки» с Москвой. Об этом он сообщил в интервью бельгийской газете Echo.

Как полагает Де Вевер, европейские страны могли бы одолеть Россию «при 100-проентной поддержке США», однако Вашингтон, по его мнению, уже «не полностью на стороне Украины» и зачастую занимает позицию «ближе к российской».

«Остается только один путь — заключить сделку», — сказал Де Вевер. В связи с этим он призвал страны Евросоюза «дать мандат Брюсселю» на переговоры с Россией.