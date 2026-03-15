Венгерским экспертам, находившимся с 11 марта в Киеве, не разрешили осмотреть нефтепровод «Дружба», чтобы выяснить, пригоден ли он к работе. Украинские власти отказали им также во встречах в Минэнерго по вопросу о возобновлении поставок российской нефти, которые, как полагают в Будапеште, заблокированы по указанию Владимира Зеленского.

«Мы вернулись обратно. Сегодня в час ночи пересекли границу», — сообщил руководитель делегации, заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек. Его видеообращение показали венгерские телеканалы.

Однако, как заявил ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цель, поставленная перед группой специалистов, была достигнута. Они провели в Киеве консультации с дипломатами США и стран Евросоюза и изложили им свою позицию, которая была воспринята с пониманием. В свою очередь это заставило компанию «Укртранснафта» выступить с саморазоблачительным заявлением, которое подтвердило, что трубопровод блокируется исключительно по политическим причинам.