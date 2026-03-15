Власти Украины не пустили венгерских специалистов осмотреть нефтепровод «Дружба»
11:15 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Венгерским экспертам, находившимся с 11 марта в Киеве, не разрешили осмотреть нефтепровод «Дружба», чтобы выяснить, пригоден ли он к работе. Украинские власти отказали им также во встречах в Минэнерго по вопросу о возобновлении поставок российской нефти, которые, как полагают в Будапеште, заблокированы по указанию Владимира Зеленского.
«Мы вернулись обратно. Сегодня в час ночи пересекли границу», — сообщил руководитель делегации, заместитель министра энергетики Венгрии Габор Цепек. Его видеообращение показали венгерские телеканалы.
Однако, как заявил ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто, цель, поставленная перед группой специалистов, была достигнута. Они провели в Киеве консультации с дипломатами США и стран Евросоюза и изложили им свою позицию, которая была воспринята с пониманием. В свою очередь это заставило компанию «Укртранснафта» выступить с саморазоблачительным заявлением, которое подтвердило, что трубопровод блокируется исключительно по политическим причинам.
НОВОСТИ
- 11:30 15.03.2026
- Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана
- 10:24 15.03.2026
- Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT
- 09:30 15.03.2026
- США намерены восстановить нефтяные санкции против РФ после окончания ближневосточного кризиса
- 09:15 15.03.2026
- Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии гонок «Формулы-1» отменены
- 09:00 15.03.2026
- Трамп: Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого...
- 20:30 14.03.2026
- Премьер Бельгии считает, что без поддержки США, у ЕС в отношениях с РФ есть «только один путь»
- 20:07 14.03.2026
- Арагчи: Ормузский пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров
- 18:00 14.03.2026
- Трамп надеется, что ряд стран, включая КНР, направят свои корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым
- 17:00 14.03.2026
- Столтенберг: Нет никаких гарантий того, что НАТО переживет президентство Трампа
- 16:09 14.03.2026
- Кобахидзе : Доклад ОБСЕ в отношении Грузии пропитан ложью и политически мотивирован
