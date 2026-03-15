НОВОСТИ

В Норвегии не будет размещено ядерное оружие - премьер Йонас Гар Стёре

15:40 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвегия не будет размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

«У нас есть своя четкая политика. В Норвегии не будет размещено ядерное оружие», — сказал Стёре в ходе совместной пресс-конференции премьер-министров стран Северной Европы и Канады. Заявление Стёре было опубликовано в записи на Youtube-канале агентства Associated Press.

12:25 15.03.2026
Референдум по конституции Казахстана признан состоявшимся
11:30 15.03.2026
Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана
11:15 15.03.2026
Власти Украины не пустили венгерских специалистов осмотреть нефтепровод «Дружба»
10:24 15.03.2026
Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT
09:30 15.03.2026
США намерены восстановить нефтяные санкции против РФ после окончания ближневосточного кризиса
09:15 15.03.2026
Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии гонок «Формулы-1» отменены
09:00 15.03.2026
Трамп: Иран хочет заключить сделку. Но я не хочу этого...
20:30 14.03.2026
Премьер Бельгии считает, что без поддержки США, у ЕС в отношениях с РФ есть «только один путь»
20:07 14.03.2026
Арагчи: Ормузский пролив закрыт лишь для американских, израильских судов и танкеров
18:00 14.03.2026
Трамп надеется, что ряд стран, включая КНР, направят свои корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым
