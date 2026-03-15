В Норвегии не будет размещено ядерное оружие - премьер Йонас Гар Стёре

Норвегия не будет размещать на своей территории ядерное оружие. Об этом заявил премьер-министр страны Йонас Гар Стёре.

«У нас есть своя четкая политика. В Норвегии не будет размещено ядерное оружие», — сказал Стёре в ходе совместной пресс-конференции премьер-министров стран Северной Европы и Канады. Заявление Стёре было опубликовано в записи на Youtube-канале агентства Associated Press.