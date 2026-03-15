Глава Минэнерго США рассказал, когда, по его мнению, конфликт на Ближнем Востоке может закончится

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт на Ближнем Востоке будет завершен уже в течение нескольких недель. С таким утверждением выступил министр энергетики США Крис Райт.

«Я полагаю, что этот конфликт определенно завершится в течение нескольких недель, а может быть и раньше», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

После завершения боевых действий, убежден министр, объемы поставок углеводородов вырастут, что в свою очередь приведет к снижению цен на энергоносители.