Глава Минэнерго США рассказал, когда, по его мнению, конфликт на Ближнем Востоке может закончится
17:05 15.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт на Ближнем Востоке будет завершен уже в течение нескольких недель. С таким утверждением выступил министр энергетики США Крис Райт.
«Я полагаю, что этот конфликт определенно завершится в течение нескольких недель, а может быть и раньше», — сказал он в интервью телеканалу ABC.
После завершения боевых действий, убежден министр, объемы поставок углеводородов вырастут, что в свою очередь приведет к снижению цен на энергоносители.
