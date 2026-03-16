Иран будет воевать, пока президент США не поймет, что начать войну было ошибкой — Арагчи
09:05 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности агрессии против исламской республики. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.
«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — написал он в соцсети X.
Ранее Арагчи в интервью американской телекомпании CBS заявил, что Тегеран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с Вашингтоном и не запрашивал их проведение.
НОВОСТИ
- 09:32 16.03.2026
- Союзники Британии в Персидском заливе недовольны ее действиями — Politico
- 09:20 16.03.2026
- США, возможно, не следует заниматься Ормузским проливом, у них есть своя нефть — Трамп
- 09:00 16.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
- 18:20 15.03.2026
- Глава МИД Ирана: Хорошего опыта общения с американцами у нас нет...
- 17:05 15.03.2026
- Глава Минэнерго США рассказал, когда, по его мнению, конфликт на Ближнем Востоке может закончится
- 15:40 15.03.2026
- В Норвегии не будет размещено ядерное оружие - премьер Йонас Гар Стёре
- 12:25 15.03.2026
- Референдум по конституции Казахстана признан состоявшимся
- 11:30 15.03.2026
- Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана
- 11:15 15.03.2026
- Власти Украины не пустили венгерских специалистов осмотреть нефтепровод «Дружба»
- 10:24 15.03.2026
- Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать