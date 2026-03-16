Иран будет воевать, пока президент США не поймет, что начать войну было ошибкой — Арагчи

09:05 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран будет воевать до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не осознает ошибочности агрессии против исламской республики. Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи.

«Наши могучие вооруженные силы будут продолжать воевать до тех пор, пока президент США не поймет, что незаконная война, которую он навязал как американцам, так и иранцам, неправильна и никогда не должна повториться. Жертвы также должны получить компенсацию», — написал он в соцсети X.

Ранее Арагчи в интервью американской телекомпании CBS заявил, что Тегеран не видит каких-либо веских причин вступать в переговоры с Вашингтоном и не запрашивал их проведение.

09:32 16.03.2026
Союзники Британии в Персидском заливе недовольны ее действиями — Politico
0
8
09:20 16.03.2026
США, возможно, не следует заниматься Ормузским проливом, у них есть своя нефть — Трамп
0
56
09:00 16.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
0
99
18:20 15.03.2026
Глава МИД Ирана: Хорошего опыта общения с американцами у нас нет...
0
824
17:05 15.03.2026
Глава Минэнерго США рассказал, когда, по его мнению, конфликт на Ближнем Востоке может закончится
0
917
15:40 15.03.2026
В Норвегии не будет размещено ядерное оружие - премьер Йонас Гар Стёре
0
827
12:25 15.03.2026
Референдум по конституции Казахстана признан состоявшимся
0
1121
11:30 15.03.2026
Токаев рассказал, когда пройдут следующие выборы президента Казахстана
0
1127
11:15 15.03.2026
Власти Украины не пустили венгерских специалистов осмотреть нефтепровод «Дружба»
0
1111
10:24 15.03.2026
Трамп теряет интерес к переговорам по Украине – источники FT
0
1230

