США, возможно, не следует заниматься Ормузским проливом, у них есть своя нефть — Трамп

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтону, возможно, вообще не следует заниматься вопросом обеспечения судоходства в Ормузском проливе, так как США обеспечены собственными нефтью и газом. С таким заявлением выступил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

По его словам, он просто требует, чтобы страны, зависящие от поставок топлива через Ормузский пролив, вошли в состав коалиции, которую для патрулирования этого водного пространства пытаются создать Соединенные Штаты. «Я действительно требую, чтобы эти страны пришли и начали защищать свою собственную территорию. Поскольку это действительно их собственная территория. Это район, откуда они получают свои энергоносители. Им следует прийти и помочь нам в его защите», — сказал глава вашингтонской администрации, беседуя с журналистами на борту своего самолета на пути из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) в столицу США. Во Флориде он проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

«Можно даже сказать, что нас (США — прим. ТАСС) там, возможно, вообще не должно быть, поскольку нам это не надо, у нас у самих полно нефти. По уровню добычи мы находимся на первом месте во всем мире», — утверждал американский лидер.

Он признал, что на создание коалиции необходимо время. Когда именно может начаться сопровождение танкеров через Ормузский пролив, президент не уточнил. «Ну, мы начнем [после формирования коалиции] немедленно. Однако на то, чтобы достичь этой точки, потребуется немного времени», — отметил хозяин Белого дома. Он пояснил, что США ведут переговоры примерно с семью государствами по вопросу о совместном патрулировании Ормузского пролива. Государства, позитивно откликнувшиеся на призыв Вашингтона, он назвать отказался. «Не могу сказать, слишком рано [для этого]. С ними был контакт сегодня (15 марта — прим. ТАСС) и прошлым вечером (14 марта — прим. ТАСС). Получили некоторый позитивный отклик. Хотя есть и такие, которые не хотели бы участвовать», — подчеркнул президент.