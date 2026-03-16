Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей на референдум по новой Конституции Казахстана, который прошел 15 марта, составила 73,12%. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

Согласно данным комиссии, общее число граждан Казахстана, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 9 127 192 человека, или 73,12% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Принятие новой Конституции поддержали более 87% голосовавших граждан Казахстана.