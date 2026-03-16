Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
10:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Явка избирателей на референдум по новой Конституции Казахстана, который прошел 15 марта, составила 73,12%. Об этом сообщил председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.
Согласно данным комиссии, общее число граждан Казахстана, имеющих право участвовать в референдуме, составило 12 482 613 человек. Число граждан, принявших участие в голосовании, составило 9 127 192 человека, или 73,12% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
Принятие новой Конституции поддержали более 87% голосовавших граждан Казахстана.
НОВОСТИ
- 11:05 16.03.2026
- При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
- 11:00 16.03.2026
- Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
- 10:20 16.03.2026
- В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
- 10:05 16.03.2026
- Искусственную волну создадут на реке в Звенигороде для поиска пропавшего ребенка
- 10:00 16.03.2026
- Лента «Битва за битвой» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»
- 09:58 16.03.2026
- Собянин: Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс-2026» продлится до 12 апреля
- 09:32 16.03.2026
- Союзники Британии в Персидском заливе недовольны ее действиями — Politico
- 09:20 16.03.2026
- США, возможно, не следует заниматься Ормузским проливом, у них есть своя нефть — Трамп
- 09:05 16.03.2026
- Иран будет воевать, пока президент США не поймет, что начать войну было ошибкой — Арагчи
- 09:00 16.03.2026
- Над регионами России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
