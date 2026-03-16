Собянин: Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс-2026» продлится до 12 апреля

09:58 16.03.2026

Организаторы Московского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2026» начали прием заявок от потенциальных участников конкурса. «Абилимпикс-2026» - важный проект для старта и развития карьеры москвичей с особенностями здоровья. Участники конкурса смогут продемонстрировать свои навыки и получить предложения о стажировке или работе от столичных работодателей. «В 2025 году благодаря чемпионату трудоустроились почти 700 москвичей с инвалидностью. Соревнования этого года будут проходить по 65 направлениям. 12 из них — новые компетенции, востребованные у работодателей», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Заявки до 12 апреля смогут отправить горожане, которым исполнилось 14 лет.

В нынешнем году в конкурсной программе есть новые профессии, например, специалист по социальной реабилитации, художник-оформитель и гид-экскурсовод. Для промышленного сектора добавлены компетенции «Метрология» и «Кузовной ремонт», а по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия разработана компетенция «Техник-протезист».

По словам градоначальника, с проектом взаимодействуют более 200 столичных компаний, которые помогают разрабатывать конкурсные задания и оценивать их выполнение. Лучшие участники московского этапа будут представлять Москву на чемпионате «Абилимпикс» национального уровня.

НОВОСТИ

11:05 16.03.2026
При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
0
1
11:00 16.03.2026
Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
0
25
10:32 16.03.2026
Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
0
101
10:20 16.03.2026
В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
0
134
10:05 16.03.2026
Искусственную волну создадут на реке в Звенигороде для поиска пропавшего ребенка
0
163
10:00 16.03.2026
Лента «Битва за битвой» завоевала «Оскар» в категории «Лучший фильм»
0
160
09:32 16.03.2026
Союзники Британии в Персидском заливе недовольны ее действиями — Politico
0
201
09:20 16.03.2026
США, возможно, не следует заниматься Ормузским проливом, у них есть своя нефть — Трамп
0
222
09:05 16.03.2026
Иран будет воевать, пока президент США не поймет, что начать войну было ошибкой — Арагчи
0
249
09:00 16.03.2026
Над регионами России за ночь сбили 145 украинских БПЛА
0
221

