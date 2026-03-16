Собянин: Прием заявок на чемпионат «Абилимпикс-2026» продлится до 12 апреля
09:58 16.03.2026
Организаторы Московского чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс-2026» начали прием заявок от потенциальных участников конкурса. «Абилимпикс-2026» - важный проект для старта и развития карьеры москвичей с особенностями здоровья. Участники конкурса смогут продемонстрировать свои навыки и получить предложения о стажировке или работе от столичных работодателей. «В 2025 году благодаря чемпионату трудоустроились почти 700 москвичей с инвалидностью. Соревнования этого года будут проходить по 65 направлениям. 12 из них — новые компетенции, востребованные у работодателей», — отметил мэр Москвы Сергей Собянин. Заявки до 12 апреля смогут отправить горожане, которым исполнилось 14 лет.
В нынешнем году в конкурсной программе есть новые профессии, например, специалист по социальной реабилитации, художник-оформитель и гид-экскурсовод. Для промышленного сектора добавлены компетенции «Метрология» и «Кузовной ремонт», а по запросу Московского протезно-ортопедического предприятия разработана компетенция «Техник-протезист».
По словам градоначальника, с проектом взаимодействуют более 200 столичных компаний, которые помогают разрабатывать конкурсные задания и оценивать их выполнение. Лучшие участники московского этапа будут представлять Москву на чемпионате «Абилимпикс» национального уровня.
НОВОСТИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать