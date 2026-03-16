Пассажиры на байдарке столкнулись с электросудном в Москве

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Байдарка с пассажирами столкнулась с электросудном Шмелевка в акватории причала «Парк Фили» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

«Сегодня в акватории плавучего причала „Парк Фили“ произошел инцидент с участием байдарки и электросудна Шмелевка. По предварительной информации, в судоходной части Москвы-реки, нарушая правила передвижения, находились пассажиры байдарки, спровоцировав столкновение», — сказал собеседник агентства. О состоянии здоровья пассажиров байдарки не уточняется.