НОВОСТИ

Пассажиры на байдарке столкнулись с электросудном в Москве

11:32 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Байдарка с пассажирами столкнулась с электросудном Шмелевка в акватории причала «Парк Фили» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГКУ «Организатор перевозок».

«Сегодня в акватории плавучего причала „Парк Фили“ произошел инцидент с участием байдарки и электросудна Шмелевка. По предварительной информации, в судоходной части Москвы-реки, нарушая правила передвижения, находились пассажиры байдарки, спровоцировав столкновение», — сказал собеседник агентства. О состоянии здоровья пассажиров байдарки не уточняется.

НОВОСТИ

12:33 16.03.2026
Собянин: Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году
0
7
12:32 16.03.2026
Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана
0
13
12:20 16.03.2026
Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 3%
0
53
12:05 16.03.2026
Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе отправку военных кораблей в Ормузский пролив — Каллас
0
97
12:00 16.03.2026
Жители стран — союзников США считают, что КНР станет лидером в XXI веке — опрос
0
97
11:20 16.03.2026
Задержанный в Крыму украинский агент пересылал Киеву фото военных вертолетов
0
163
11:05 16.03.2026
При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
0
190
11:00 16.03.2026
Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
0
212
10:32 16.03.2026
Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
0
216
10:20 16.03.2026
В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
0
281

