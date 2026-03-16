Жители стран — союзников США считают, что КНР станет лидером в XXI веке — опрос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Великобритании, Германии, Канады и Франции разочаровались в союзнике США из-за решений президента Дональда Трампа и считают, что XXI век станет столетием Китая. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Public First для издания Politico.

Респонденты в этих странах все чаще рассматривают КНР в качестве надежного партнера и полагают, что азиатский экономический гигант лидирует в передовых технологиях, включая искусственный интеллект (ИИ). Мнения о технологическом превосходстве Китая придерживаются 55% немцев по сравнению с 30%, выражающими противоположную точку зрения. Среди канадцев поддерживают это мнение 54% против 37% несогласных, 53% британцев и 50% французов также считают КНР надежным партнером, тогда как 35% и 36% опрошенных соответственно не разделяют эту точку зрения.

57% участников исследования в Канаде, 40% в Германии, 42% в Великобритании и 38% во Франции отмечают, что на Америку при нынешнем лидере стало сложнее полагаться. Опрос проводился с 6 по 9 февраля. В нем приняли участие 10 289 совершеннолетних респондентов. Погрешность оценивается в 2 п. п.

В рамках движения американского лидера «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again — MAGA) Вашингтон подорвал существовавший ранее «международный порядок, основанный на правилах», проводя жесткую политику, которая изолировала США на мировой арене, подчеркивает Politico. Это включает угрозы союзникам НАТО экономическими санкциями и выход из основных международных институтов, включая Всемирную организацию здравоохранения. Торговые пошлины Трампа, а также угрозы аннексировать Гренландию и превратить Канаду в «51-й штат» лишь еще больше обострили отношения с главными союзниками, указывают эксперты.

Молодых людей Китай привлекает как альтернатива культурной гегемонии США, говорится в публикации. Респонденты в возрасте 18 — 25 лет значительно чаще, чем их более старшие сверстники, поддерживают построение более тесных отношений с КНР.

По словам научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Алиции Бахульской, молодое поколение считает, что США «координируют действия по изображению Китая как авторитарного режима и угрозы демократии», одновременно подрывая собственные демократические ценности. Эта тенденция «продвигает нарратив о том, что „нас обманули“ относительно того, что представляет собой Китай», приводит издание слова эксперта. «Общественные настроения среди молодежи поворачиваются против США. „Это выражение недовольства состоянием американской политики“, — добавила Бахульская.