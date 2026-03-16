Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 3%
12:20 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE росла более чем на 3% и превышала $106 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:34 мск, стоимость Brent росла на 3,21%, до $106,45 за баррель.
К 10:58 мск Brent торгуется на уровне $105,94 за баррель (+2,71%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2026 года растет на 1,83%, до $100,52 за баррель.
