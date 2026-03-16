Собянин: Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году

12:33 16.03.2026

Пятый финишный – участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ), проходящий от улицы Поляны до Варшавского шоссе, планируется достроить в нынешнем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Магистраль позволит существенно улучшить транспортную доступность таких районов как Южное и Северное Бутово, в которых живут более 300 тыс. горожан. Также будет создан прямой выезд на Варшавское шоссе.

По словам градоначальника, на этом участке расположено четыре искусственных сооружения, среди которых сложный объект – путепровод через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Строительство его пролета шло даже ночью, по особой технологии, которая позволила не останавливать движение поездов МЦД. Пешеходы смогут воспользоваться на участке девятью подземными и надземными переходами.

Трасса СБВ, которая свяжет пять вылетных магистралей (Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе) станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского административного округа. Также в районе Варшавского шоссе трасса СБВ будет сопряжена с Московским скоростным диаметром, сейчас уже идет строительство связки между двумя крупнейшими магистралями Москвы.

Как отмечает Собянин, основной ход СБВ продолжит новая Южно-Лыткаринская дорога протяженностью 45 км, которая соединит Варшавское шоссе с трассой М-12 «Восток». Она будет проходить через пять городских округов Московской области: Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха. Это позволит создать дублер Московской кольцевой автодороги от Минского шоссе в Одинцово до трассы М-12 в Балашихе. Строительство идет в рамках концессионного соглашения и должно быть завершено в третьем квартале 2026-го.

Согласно расчетам экспертов, после ввода в эксплуатацию трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе нагрузка на МКАД будет снижена почти на 16%, а Варшавское и Калужское шоссе удастся разгрузить на 12–13%.

