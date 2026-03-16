Собянин: Дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе будет достроена в этом году
12:33 16.03.2026
Пятый финишный – участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе (СБВ), проходящий от улицы Поляны до Варшавского шоссе, планируется достроить в нынешнем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Магистраль позволит существенно улучшить транспортную доступность таких районов как Южное и Северное Бутово, в которых живут более 300 тыс. горожан. Также будет создан прямой выезд на Варшавское шоссе.
По словам градоначальника, на этом участке расположено четыре искусственных сооружения, среди которых сложный объект – путепровод через пути второго Московского центрального диаметра (МЦД-2). Строительство его пролета шло даже ночью, по особой технологии, которая позволила не останавливать движение поездов МЦД. Пешеходы смогут воспользоваться на участке девятью подземными и надземными переходами.
Трасса СБВ, которая свяжет пять вылетных магистралей (Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе) станет важнейшей частью транспортного каркаса Троицкого и Новомосковского административного округа. Также в районе Варшавского шоссе трасса СБВ будет сопряжена с Московским скоростным диаметром, сейчас уже идет строительство связки между двумя крупнейшими магистралями Москвы.
Как отмечает Собянин, основной ход СБВ продолжит новая Южно-Лыткаринская дорога протяженностью 45 км, которая соединит Варшавское шоссе с трассой М-12 «Восток». Она будет проходить через пять городских округов Московской области: Ленинский, Лыткарино, Люберцы, Раменский и Балашиха. Это позволит создать дублер Московской кольцевой автодороги от Минского шоссе в Одинцово до трассы М-12 в Балашихе. Строительство идет в рамках концессионного соглашения и должно быть завершено в третьем квартале 2026-го.
Согласно расчетам экспертов, после ввода в эксплуатацию трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе нагрузка на МКАД будет снижена почти на 16%, а Варшавское и Калужское шоссе удастся разгрузить на 12–13%.
НОВОСТИ
- 12:32 16.03.2026
- Армия Израиля заявила, что уничтожила в Тегеране самолет верховного лидера Ирана
- 12:20 16.03.2026
- Цена нефти Brent на ICE росла более чем на 3%
- 12:05 16.03.2026
- Главы МИД ЕС обсудят в Брюсселе отправку военных кораблей в Ормузский пролив — Каллас
- 12:00 16.03.2026
- Жители стран — союзников США считают, что КНР станет лидером в XXI веке — опрос
- 11:32 16.03.2026
- Пассажиры на байдарке столкнулись с электросудном в Москве
- 11:20 16.03.2026
- Задержанный в Крыму украинский агент пересылал Киеву фото военных вертолетов
- 11:05 16.03.2026
- При крупном конфликте Великобритании хватит боеприпасов лишь на несколько дней — эксперт
- 11:00 16.03.2026
- Туск заявил о реальности выхода Польши из ЕС
- 10:32 16.03.2026
- Явка на референдум по новой Конституции Казахстана составила 73,12%
- 10:20 16.03.2026
- В США рассматривают возможность захвата нефтяных объектов на иранском острове Харк — Axios
