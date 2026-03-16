Индия увеличила объемы закупок нефти у России — замминистра торговли республики

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия покупает российскую нефть и в последнее время увеличила объемы закупок. Об этом заявил журналистам замминистра торговли южноазиатской республики Раджеш Агарвал.

«Мы закупаем российскую нефть. Объемы закупок у России возросли», — приводит слова представителя ведомства агентство ANI.