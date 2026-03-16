Рост цен на нефть обеспечивает увеличение доходов бюджета РФ — Песков
13:12 16.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост цен на нефть и временное смягчение американских санкций позволяет российским энергетическим компаниям получать дополнительные доходы, что в свою очередь означает увеличение поступлений в бюджет. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, ожидает ли бюджет дополнительных поступлений от продажи нефти.
«Вы знаете, что у нас действуют определенные правила, определенные пороги отсечения в отношении нефтяных денег. Разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру, — сказал он. — Доходы компаний означают увеличение поступлений в бюджет».
