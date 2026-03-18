Макрон может вскоре лишиться поста президента Франции — Трамп
09:20 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Франции Эмманюэль Макрон может в скором времени лишиться своего поста. С таким заявлением выступил глава американской администрации Дональд Трамп, комментируя по просьбе журналистов отказ французского лидера от поддержки возможных военных действий Вашингтона в Ормузском проливе.
«Ну, он может очень скоро лишиться должности», — сказал хозяин Белого дома про Макрона на встрече с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином.
Как сообщил ранее Макрон, Франция не будет принимать участие в каких-либо операциях по разблокировке в Ормузском проливе. По его словам, этого не произойдет «ни при каких обстоятельствах».
