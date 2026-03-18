Сбер и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего
17:37 18.03.2026
|Фото Сбера
Кафедру возглавил Глеб Гусев, старший управляющий директор департамента развития ИИ-решений Сбера. Обучение на кафедре стартует осенью 2026 года для студентов магистратуры и весной 2027 года для тех, кто учится на третьем курсе бакалавриата по трекам «Теоретические исследования в ИИ» (20 бюджетных мест), «Практические исследования ИИ» (25 бюджетных мест) и AI360.
Обучение на кафедре будет нацелено на самые перспективные направления развития ИИ, среди которых: большие языковые модели, умеющие «рассуждать», более эффективные архитектуры нейросетей, методы мультиагентных систем, которые заставят модели автономно взаимодействовать и обучаться без постоянного участия человека, и многое другое. Прорывы в этих областях опираются на фундаментальную науку: прикладную статистику, теорию оптимизации, дискретную математику, логику и математическую экономику.
Наряду с классическими лекциями, студентам базовой кафедры будут доступны инновационные образовательные технологии. Ценность и уникальность кафедры Сбера — в подходе к организации учебного процесса, где важную роль играют практические семинары и разборы научных статей. Практический семинар в рамках программы — это профильный курс, построенный вокруг наиболее актуальных направлений современных исследований в области искусственного интеллекта. Такой подход делает программу гибкой: в тех направлениях ИИ, где учебная практика ещё формируется, студенты будут вместе со специалистами Сбера разбирать новейшие научные публикации.
Задача кафедры — научить студентов не просто создавать алгоритмы, а соотносить фундаментальные исследования и задачи бизнеса. Выпускники кафедры будут уметь отличать перспективные направления от временных трендов и решать новые исследовательские задачи.
«Мы создали кафедру в МФТИ, потому что следующие поколения искусственного интеллекта невозможны без людей, которым интересно заниматься сложными, фундаментальными вопросами — не только применять существующие модели, но и создавать новые исследовательские подходы. Для нас важно, чтобы студенты учились видеть за технологиями не только вычислительную мощность, но и научную основу будущих прорывов в области ИИ», – отметила Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель Дирекции академических партнерств Сбера.
«Создание кафедры в партнёрстве со Сбером — это стратегический шаг в развитии отечественной науки и технологий, – сказал Дмитрий Ливанов, ректор Московского физико-технического института. – Мы стремимся сформировать среду, где фундаментальные математические знания соединяются с реальными задачами индустрии, где студенты учатся не только создавать передовые алгоритмы, но и понимать, как их разработки могут изменить жизнь людей и повысить конкурентоспособность страны. Кафедра станет площадкой для формирования нового поколения исследователей, способных не только отвечать на вызовы времени, но и предвидеть их, превращая абстрактные идеи в работающие технологии будущего».
