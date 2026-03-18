В Туркменистане организовали круглосуточный транзитный коридор для иностранных граждан, прибывающих из Ирана

19:47 18.03.2026 Источник: Интерфакс

В Туркменистане организовали круглосуточный транзитный коридор для иностранных граждан, прибывающих из Ирана, на фоне ограничений авиасообщения, сообщил новостной портал Гостелерадио Туркменистана. В рамках гуманитарной миссии запланирован выезд более 500 человек. На текущий момент государственную границу уже пересекли около 300 граждан из 16 стран, в том числе России, государств Центральной Азии, Турции, Саудовской Аравии, Германии и Финляндии. Наибольшее число эвакуированных – 113 человек – составили граждане КНР. 

Основным узлом эвакуации стал город Серахс на юго-востоке страны, где для ускорения процедур задействованы четыре дополнительных контрольно-пропускных пункта. Особый логистический режим действует на КПП «Фарап»: он ориентирован на граждан Узбекистана и Таджикистана, которые следуют домой специальным железнодорожным маршрутом «Ашхабад–Туркменабат». На местах в круглосуточном режиме работают волонтеры, переводчики и медперсонал. Прибывающим оказывают помощь в оформлении документов, обеспечивают питанием, отдыхом и связью с дипломатическими миссиями. Несмотря на возросшую нагрузку, все международные пункты пропуска на границе Туркменистана продолжают функционировать в штатном режиме, отмечает издание.

20:40 18.03.2026
Ограничения на продажу и вывоз дизтоплива вводятся в Словакии
20:15 18.03.2026
Трафик судов через Ормузский пролив снизился с 84 до 10 кораблей в сутки
19:00 18.03.2026
Вице-президент США собирается с визитом в Венгрию - СМИ
18:54 18.03.2026
Собянин: Начинается проходка тоннеля между «Кленовым бульваром» и «Курьяновом»
18:30 18.03.2026
Цена на нефть приближается к 110 долларам за баррель
17:40 18.03.2026
Орбан считает, что на смену либеральному миропорядку приходит локальный патриотизм
17:37 18.03.2026
Сбер и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего
17:12 18.03.2026
Патрушев назвал беспрецедентной кампанию против флота, перевозящего грузы из РФ
17:00 18.03.2026
Россия серьезно недокапитализирована на сегодняшний день — Хуснуллин
16:32 18.03.2026
Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск
