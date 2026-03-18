19:47 Источник: Интерфакс

В Туркменистане организовали круглосуточный транзитный коридор для иностранных граждан, прибывающих из Ирана, на фоне ограничений авиасообщения, сообщил новостной портал Гостелерадио Туркменистана. В рамках гуманитарной миссии запланирован выезд более 500 человек. На текущий момент государственную границу уже пересекли около 300 граждан из 16 стран, в том числе России, государств Центральной Азии, Турции, Саудовской Аравии, Германии и Финляндии. Наибольшее число эвакуированных – 113 человек – составили граждане КНР.

Основным узлом эвакуации стал город Серахс на юго-востоке страны, где для ускорения процедур задействованы четыре дополнительных контрольно-пропускных пункта. Особый логистический режим действует на КПП «Фарап»: он ориентирован на граждан Узбекистана и Таджикистана, которые следуют домой специальным железнодорожным маршрутом «Ашхабад–Туркменабат». На местах в круглосуточном режиме работают волонтеры, переводчики и медперсонал. Прибывающим оказывают помощь в оформлении документов, обеспечивают питанием, отдыхом и связью с дипломатическими миссиями. Несмотря на возросшую нагрузку, все международные пункты пропуска на границе Туркменистана продолжают функционировать в штатном режиме, отмечает издание.