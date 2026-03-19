НОВОСТИ

В Иране казнили трех участников январских протестов за убийство полицейских

10:05 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое участников январских протестов в Иране, обвиненных в убийстве двоих полицейских, были казнены. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, осужденные признали свою вину в убийстве двоих сотрудников сил правопорядка в ходе антиправительственных демонстраций, прошедших 7 января в провинции Кум. Им также вменялась в вину «деятельность в интересах Израиля и США», в чем она заключалась, агентство не уточнило.

НОВОСТИ

11:05 19.03.2026
США атаковали Иран под влиянием Израиля — экс-глава контртеррористического центра
0
0
11:00 19.03.2026
Цена газа в Европе превысила $850 за 1 тыс. куб. м
0
22
10:32 19.03.2026
Вечером на Землю обрушится самая сильная за два месяца магнитная буря
0
98
10:20 19.03.2026
Рютте предпочел «залечь на дно» после нападок президента США на НАТО — источник Politico
0
116
10:00 19.03.2026
Трамп пригрозил уничтожить объекты иранского газового месторождения Южный Парс
0
137
09:50 19.03.2026
Собянин: На ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов
0
156
09:45 19.03.2026
Жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для бойцов СВО
0
154
09:32 19.03.2026
России не нужны передышки на фронте, позволяющие снова накачать Украину оружием — Мурадов
0
220
09:20 19.03.2026
Цена нефти марки Brent достигла $112
0
204
09:05 19.03.2026
Трехсторонние переговоры РФ с США и Украиной сейчас на паузе — Песков
0
226

