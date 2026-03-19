В Иране казнили трех участников январских протестов за убийство полицейских

Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое участников январских протестов в Иране, обвиненных в убийстве двоих полицейских, были казнены. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его данным, осужденные признали свою вину в убийстве двоих сотрудников сил правопорядка в ходе антиправительственных демонстраций, прошедших 7 января в провинции Кум. Им также вменялась в вину «деятельность в интересах Израиля и США», в чем она заключалась, агентство не уточнило.