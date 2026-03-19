США утратили контроль за своей внешней политикой - глава МИД Омана
15:32 19.03.2026 Источник: Интерфакс
Глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди заявил, что, по его мнению, в обстановке конфликта с Ираном внешняя политика США лишилась скоординированного и последовательного характера.
"США потеряли контроль за собственной внешней политикой", - приводит "Аль-Джазира" слова министра из статьи для журнала The Economist.
По его мнению, Израиль убедил США в легкости военной кампании против Ирана, однако для выполнения целей Вашингтону придется отправить наземные войска на иранскую территорию и втянуться в "бесконечную войну". "Это не война США, и нет вероятного сценария, при котором и Израиль и США получат, что они хотят", - отметил министр.
Согласно его оценкам, за последние девять месяцев США и Иран дважды подошли к заключению соглашению, а последний перед началом боевых действий раунд переговоров вышел наиболее предметным. Однако, продолжил он, начало операции США и Израиля против Ирана 28 февраля "стало шоком, но не сюрпризом".
Он охарактеризовал решение Белого дома начать боевые действия "как крупнейший просчет", подорвавший региональную безопасность и глобальную экономику. Аль-Бусаиди сказал, что партнерам США следует оказать содействие для окончания конфликта. Глава МИД добавил, что Белому дому нужно "сказать правду" о бесполезности конфликта для Вашингтона и Тегерана и о необходимости для США и Ирана поскорее прекратить боевые действия.
НОВОСТИ
- 15:12 19.03.2026
- Надвигающееся цунами цен на нефть и газ опустошит Европу, считает Дмитриев
- 15:10 19.03.2026
- Сбер: Энергетика становится фундаментом гонки искусственного интеллекта
- 15:08 19.03.2026
- Как нейросети открывают новые горизонты в диагностике: реальные кейсы и перспективы использования ИИ
- 15:00 19.03.2026
- Президент Польши выступает за отмену в ЕС квот на парниковые газы — советник
- 14:32 19.03.2026
- США продали Азии рекордный за три года объем нефти из-за конфликта с Ираном — Bloomberg
- 14:12 19.03.2026
- Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, а есть правонарушители
- 14:00 19.03.2026
- Путин предупреждал, что применение силы в Иране дестабилизирует энергорынок — Песков
- 13:32 19.03.2026
- Иран намерен установить пошлины на проход по Ормузскому проливу — депутат
- 13:23 19.03.2026
- «Роснефть» модернизировала треть своих автозаправок
- 13:12 19.03.2026
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 185 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
