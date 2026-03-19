«Роснефть» модернизировала треть своих автозаправок
13:23 19.03.2026
«Роснефть» продолжает проводить модернизацию своей сети автозаправочных станций (АЗС). Каждая третья станция уже работает в новом формате. При обновлении заправок улучшается их дизайн, а сами они становятся более технологичными и более комфортными для клиентов. Много внимания при этом уделяется расширению сервисов: в кафе под брендом «Зерно» устанавливают новое оборудование, например, кофейные аппараты и приборы для приготовления горячих блюд. Это позволяет предложить гостям обширное меню, в котором есть кофе, хот-доги, бургеры, выпечка и множество готовых блюд. При этом на заправках «Роснефть» развивает новое направление клиентского сервиса – передвижные торговые точки - фудтраки. На АЗС также размещаются удобные кассы самообслуживания, позволяющие клиентам экономить время.
При этом сеть расширяется и в регионах России открываются новые заправочные комплексы. В 2026 году была открыта, например, заправка с кафе «Зерно» и магазином в центральной части Липецка. Она стала 52 автозаправочной станцией «Роснефти» в Липецкой области и четвертым комплексом во флагманском формате в этом регионе. Современное оборудование, работающее на заправке, позволяет заправить такими видами топлива как АИ-92, АИ-95, ДТ и Pulsar-95 более 2000 автомобилей в сутки.
