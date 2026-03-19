Как нейросети открывают новые горизонты в диагностике: реальные кейсы и перспективы использования ИИ

На сессии Сбера, прошедшей в рамках форума «Здоровое общество», эксперты обсудили, как нейросети становятся надёжными помощниками врачей, ускоряют диагностику и повышают качество медицинской помощи. Особое внимание было уделено тому, что окончательное решение всегда остаётся за врачом, а искусственный интеллект выступает как инструмент поддержки и анализа данных.

В дискуссии приняли участие заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков, партнёр практики здравоохранения McK Partners Мониш Арора, директор компании «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов, генеральный директор NexTouch, ГК «Некс-Т» Владимир Крикушенко и заместитель директора Института цифрового биодизайна Сеченовского университета Валерия Кузоватова. Модерировал дискуссию директор центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Как отметил Сергей Жданов, россияне уже активно используют нейросети для диагностики, однако ключевую роль в постановке диагноза и выборе тактики лечения всегда играет врач. Искусственный интеллект — это не замена специалиста, а его ассистент, способный быстро обрабатывать большие объёмы информации и выявлять скрытые закономерности.

Заместитель министра здравоохранения РФ Вадим Ваньков призвал коллег десакрализировать ИИ. По его мнению, это не магия, а очередной инструмент вроде МРТ. Но успех возможен при трёх условиях: реальная польза для пациента, экономия времени доктора и его юридическая защищённость.

Эксперты привели примеры успешного применения нейросетей: платформа МосМедИИ уже обработала более 10 миллионов исследований, а к концу 2026 года 85% маммографий будут расшфировываться с участием ИИ. В России нейросети помогают выявлять патологии во всех 85 регионах страны.

Партнёр практики здравоохранения McK Partners Мониш Арора выделил три модели внедрения ИИ в мире. Первая — точечное использование в зонах высокого влияния, например в радиологии. Вторая — интеграция алгоритмов непосредственно в лечебный процесс по принципу «второго пилота». Третья — переход от пилотных проектов к внедрению ИИ при обязательной и очень тщательной разработке соответствующего регулирования и управления рисками.

Директор компании «Нейротехнолоджи» Юрий Корюкалов видит в нейросетях прежде всего эксперта-помощника, который собирает и анализирует данные, но окончательное решение оставляет за доктором. В его компании уже замечают тренд: пациенты приходят на приём с диагнозом от искусственного интеллекта, и точность таких заключений превышает 90%. При этом именно ИИ способен совершить революцию в превентивной медицине: ещё в 2021 году нейротрекер Корюкалова выявил заражение ковидом за сутки до появления первых симптомов.

Валерия Кузоватова из Сеченовского университета подтвердила: нейросети уже сегодня справляются с рутиной быстрее человека. Построение 3D-модели органа для планирования операции раньше занимало сутки, теперь — минуты. Однако внедрение идёт непросто из-за трёх групп барьеров: нормативно-правовых, технологических и человеческих. Университет делает ставку на перезагрузку модели образования. Будущим докторам нужно прививать не только цифровую грамотность, но и критическое мышление, чтобы они ориентировались не только на алгоритмы и сохраняли способность работать при сбоях связи или кибератаках.

Генеральный директор NexTouch, ГК «Некс-Т» Владимир Крикушенко добавил, что внедрение ИИ — это не только софт, но и в первую очередь, серьёзное аппаратное обеспечение, при внедрении ИИ важно использовать отечественные программно-аппаратные комплексы. Сегодня компания совместно с медицинскими учреждениями работает над созданием мобильных телемедицинских устройств «все в одном» с применением искусственного интеллекта, где технологии выступают надежным помощником врача, избавляя от рутинного ведения медицинской документации, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и поддержки при принятии решений.

В финале дискуссии Сергей Жданов предложил спикерам выбрать один из трёх сценариев развития медицины к 2030 году: консервативный врач, отказывающийся от цифры, полностью автономный искусственный интеллект или симбиоз сильной медицинской школы и современных технологий. Единогласным выбором стал третий вариант.

«Будущее медицины — это не человек или алгоритм, это осознанный симбиоз, синергия с чёткими правилами и главным приоритетом — безопасностью пациента, – отметил Сергей Жданов, директор центра индустрии здоровья Сбербанка. – Это подразумевает колоссальную работу регулятора, бизнеса и медицинского образования. Нам нужно выстроить экосистему, где технологии становятся единым умным пространством, чтобы сделать участие искусственного интеллекта в лечении безопасным, прозрачным и эффективным».