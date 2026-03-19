РФ может превентивно вводить запрет на экспорт бензина в случае высоких цен на топливо

16:32 19.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия может превентивно быстро вводить запрет на экспорт бензина в случае высоких цен, сказал директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.

По словам Рубцова, в части автомобильного бензина РФ балансирует на грани спроса и предложения производства, поэтому вывоз бензина за границу может приводить к недостатку на внутреннем рынке и РФ пользуется такой мерой, как запрет на экспорт бензина, когда это необходимо.

«У правительства выработан эффективный механизм принятия решения в отношении запрета, в случае, если завтра это решение будет принято, оно послезавтра уже будет подписано, то есть очень быстро это можно сделать. <…> Если что-то произойдет с балансом сейчас, то это решение может быть принято. А с учетом высоких цен может быть это решение будет принято превентивно», — сказал он в ходе форума «Биржевой товарный рынок».

