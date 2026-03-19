По искам прокуратуры в 2025 году государству передано имущество на 4 трлн руб. — Гуцан

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прокуратура России в 2025 году через суды добилась передачи государству имущества более чем на 4 трлн рублей. Об этом сообщил генпрокурор России Александр Гуцан на расширенной коллегии Генпрокуратуры с участием президента РФ Владимира Путина.

«Всего по нашим искам государству передано имущество стоимостью более 4 трлн рублей», — сказал он.