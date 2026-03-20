США одобрили продажу оружия ближневосточным странам на $23 млрд — WSJ

Американская администрация одобрила своим союзникам на Ближнем Востоке продажу вооружений на общую сумму в $23 млрд, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По ее сведениям, речь идет в частности о поставках военного оборудования ОАЭ, Кувейту и Иордании. Ранее в четверг Госдепартамент США сообщил об одобрении продаж на $16 млрд, включающих в себя системы противовоздушной обороны, бомбы, для ОАЭ, а также оборудования для систем ПВО, предназначенных для Кувейта.

В дополнение к упомянутой сумме, пишет издание со ссылкой на источники, американская администрация также одобрила продажи вооружений для ОАЭ на сумму еще порядка $7 млрд. В нее вошли ракеты PAC-3 для систем Patriot на сумму около $5,6 млрд, а также вертолеты CH-47 Chinook на сумму порядка $1,32 млрд. Как указывает издание, американские власти не обязаны отчитываться перед общественности по данному пакету, так как он идет в дополнение к уже одобренным поставкам вооружений.

Отмечается, что американская администрация использует оговорки об экстренных обстоятельствах в законах по контролю над вооружениями для того, чтобы не дожидаться согласования Конгрессом США отдельных крупных поставок ряда военного оборудования для ОАЭ. В частности подобным положением власти США воспользовались для поставок оборудования к системе ПРО THAAD на сумму около $4,5 млрд.