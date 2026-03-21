Ормузский пролив должны охранять не США - Трамп

14:00 Источник: Интерфакс

Безопасное судоходство в Ормузском проливе в будущем должны обеспечивать не США, а те страны, чьи экономики в этом заинтересованы в этой транспортной артерии, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Ормузский пролив должны будут охранять те страны, которые его используют. Это не США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.