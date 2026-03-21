Ормузский пролив должны охранять не США - Трамп
14:00 21.03.2026 Источник: Интерфакс
Безопасное судоходство в Ормузском проливе в будущем должны обеспечивать не США, а те страны, чьи экономики в этом заинтересованы в этой транспортной артерии, заявил американский президент Дональд Трамп.
"Ормузский пролив должны будут охранять те страны, которые его используют. Это не США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
- 15:00 21.03.2026
- Пезешкиан заверил соседние страны, что Иран не намерен конфликтовать с ними
- 14:50 21.03.2026
- Сотрудники «Роснефти» высадили 46 миллионов деревьев за пять лет
- 13:00 21.03.2026
- ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 310 солдат за сутки
- 12:30 21.03.2026
- США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, утечек нет — Tasnim
- 12:00 21.03.2026
- США могут начать наземную фазу операции в Иране — экс-глава контртеррористического центра
- 11:30 21.03.2026
- Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить в 2027 году
- 11:00 21.03.2026
- ВВП Аргентины вырос на 4,4% в 2025 году
- 10:30 21.03.2026
- Капитализация мировых авиакомпаний упала на $53 млрд из-за ситуации вокруг Ирана — FT
- 10:00 21.03.2026
- Израильская армия наступает на четырех направлениях на юге Ливана — СМИ
- 09:30 21.03.2026
- Трамп допустил возможность скорого завершения операции против Ирана
