Пезешкиан заверил соседние страны, что Иран не намерен конфликтовать с ними

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил соседние арабские и исламские страны, что его страна не намерена вступать с ними в конфликт.

«Исламским народам и нашим дорогим соседям: вы — наши братья, и мы не намерены конфликтовать с вами. Единственным бенефициаром наших разногласий является сионистское образование», — написал президент Ирана на арабском языке в соцсети X.