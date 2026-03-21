Пезешкиан заверил соседние страны, что Иран не намерен конфликтовать с ними
15:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заверил соседние арабские и исламские страны, что его страна не намерена вступать с ними в конфликт.
«Исламским народам и нашим дорогим соседям: вы — наши братья, и мы не намерены конфликтовать с вами. Единственным бенефициаром наших разногласий является сионистское образование», — написал президент Ирана на арабском языке в соцсети X.
