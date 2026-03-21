Сотрудники «Роснефти» высадили 46 миллионов деревьев за пять лет

14:50 21.03.2026

Представители «Роснефти» в 2021-2025 годах высадили около 46 млн сеянцев и саженцев деревьев. Об этом компания сообщила накануне Международного дня лесов, который ежегодно отмечается во всем мире 21 марта. Например, только в 2025 году сотрудники дочерних предприятий крупнейшей нефтяной компании РФ в ходе лесовосстановительных мероприятий высадили 8,1 млн саженцев деревьев различных пород. Самый большой вклад в лесовосстановление смогли внести представители таких компаний как «РН-Юганскнефтегаз», «Верхнечонскнефтегаз», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», «РН-Няганьнефтегаз» и «РН-Уватнефтегаз».

При этом сотрудники предприятий «Роснефти» и члены их семей принимают активное участие в экологических инициативах, Например, они помогают озеленять и благоустраивать городские и парковые территории, а также участвуют во всероссийских акциях «Зеленая весна», «День посадки леса», «Сохраним лес» и других подобных проектах.

