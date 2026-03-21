Глава МИД Швейцарии выразил надежду на постепенное восстановление связей Запада с Россией

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выразил надежду на восстановление связей Запада с Россией в случае продолжения дипломатических усилий со стороны конфедерации.

Он пояснил в интервью швейцарской газете Le Temps, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой Берн председательствует в этом году, «должна быть платформой для диалога, особенно когда страны перестали общаться друг с другом». «И именно в этом заключается призвание Швейцарии — добиваться налаживания диалога между ними, в частности с Россией», — пояснил Кассис.

«Если нам удастся сохранить определенную стабильность в наших дипломатических отношениях, я убежден, что связи постепенно восстановятся», — выразил надежду министр.