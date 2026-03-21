Глава МИД Швейцарии выразил надежду на постепенное восстановление связей Запада с Россией

18:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис выразил надежду на восстановление связей Запада с Россией в случае продолжения дипломатических усилий со стороны конфедерации.

Он пояснил в интервью швейцарской газете Le Temps, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которой Берн председательствует в этом году, «должна быть платформой для диалога, особенно когда страны перестали общаться друг с другом». «И именно в этом заключается призвание Швейцарии — добиваться налаживания диалога между ними, в частности с Россией», — пояснил Кассис.

«Если нам удастся сохранить определенную стабильность в наших дипломатических отношениях, я убежден, что связи постепенно восстановятся», — выразил надежду министр.

НОВОСТИ

19:30 21.03.2026
Поврежденный российский газовоз «Арктик Метагаз» будет отбуксирован в ливийский порт — NOC
0
47
19:00 21.03.2026
Украина слабее России и должна понять, что мир в ее интересах — офис Орбана
0
117
18:00 21.03.2026
Минцифры РФ опровергло подготовку введения «белых списков» у домашних интернет-провайдеров
0
199
17:00 21.03.2026
Силы ПВО РФ за сутки сбили 668 беспилотников ВСУ
0
302
16:00 21.03.2026
Демократия в Европе умирает из-за вмешательства лидеров ЕС в дела других стран — Орбан
0
356
15:00 21.03.2026
Пезешкиан заверил соседние страны, что Иран не намерен конфликтовать с ними
0
442
14:50 21.03.2026
Сотрудники «Роснефти» высадили 46 миллионов деревьев за пять лет
0
375
14:00 21.03.2026
Ормузский пролив должны охранять не США - Трамп
0
518
13:00 21.03.2026
ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 310 солдат за сутки
0
494
12:30 21.03.2026
США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, утечек нет — Tasnim
0
542

