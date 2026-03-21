Украина уступает России в военной мощи и рано или поздно должна будет понять, что скорейшее прекращение конфликта и заключение мира отвечает ее интересам. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште.

Отвечая на вопросы участников форума о мнении венгерского правительства по поводу перспектив прекращения военных действий на Украине, он сказал — «ответ будет умеренно оптимистичным». «Российская армия в несколько раз превосходит украинскую, поэтому наступит момент, когда Украине нужно будет признать, что ей выгодно заключение мира», — пояснил Гуйяш.

Он уверен, что «большинство граждан Украины так и считает», однако не имеет возможности выразить свое мнение на выборах. «Срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента давно истек, но из-за войны новые выборы не назначают», — добавил глава канцелярии, имеющий в правительстве Венгрии ранг министра.

По его словам, «одно можно сказать наверняка: если посмотреть, кто обладает какой мощью, то Украина в этом плане отстает» от России. «Поэтому рано или поздно украинское руководство поймет, что достижение мира отвечает его интересам», — заключил Гуйяш.