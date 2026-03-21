Минцифры РФ опровергло подготовку введения «белых списков» у домашних интернет-провайдеров

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о подготовке введения «белого списка» сервисов домашними интернет-провадерами в Москве является ложной, поскольку отсутствует необходимость в этом, сообщили в Минцифры РФ.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из „белого списка“ — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам», — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, поскольку проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, поэтому необходимости в их ограничении нет.