0
0
0
НОВОСТИ

Минцифры РФ опровергло подготовку введения «белых списков» у домашних интернет-провайдеров

18:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о подготовке введения «белого списка» сервисов домашними интернет-провадерами в Москве является ложной, поскольку отсутствует необходимость в этом, сообщили в Минцифры РФ.

«Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из „белого списка“ — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается только мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам», — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет, поскольку проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, поэтому необходимости в их ограничении нет.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 21.03.2026
Силы ПВО РФ за сутки сбили 668 беспилотников ВСУ
16:00 21.03.2026
Демократия в Европе умирает из-за вмешательства лидеров ЕС в дела других стран — Орбан
15:00 21.03.2026
Пезешкиан заверил соседние страны, что Иран не намерен конфликтовать с ними
14:50 21.03.2026
Сотрудники «Роснефти» высадили 46 миллионов деревьев за пять лет
14:00 21.03.2026
Ормузский пролив должны охранять не США - Трамп
13:00 21.03.2026
ВСУ потеряли в зоне СВО около 1 310 солдат за сутки
12:30 21.03.2026
США и Израиль нанесли удар по ядерному объекту Ирана в Натанзе, утечек нет — Tasnim
12:00 21.03.2026
США могут начать наземную фазу операции в Иране — экс-глава контртеррористического центра
11:30 21.03.2026
Реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае планируют завершить в 2027 году
11:00 21.03.2026
ВВП Аргентины вырос на 4,4% в 2025 году
Возврат к списку