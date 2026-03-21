НОВОСТИ

Большинство американцев поддержали бы переговоры США и Ирана о прекращении огня — опрос

20:00 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американских граждан хотели бы, чтобы Вашингтон начал переговоры с Тегераном о прекращении огня. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы YouGov.

66% опрошенных высказались в поддержку переговоров, из них 42% сказали, что «решительно поддержали» бы такое развитие событий. Против выступили 15% респондентов, 19% не смогли дать утвердительный или отрицательный ответ.

Опрос проводился 21 марта. В нем приняли участие более 3,7 тыс. человек.

