0
0
97
НОВОСТИ

Лидер нидерландских правых призвал «выбросить» Испанию из Шенгена

20:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс выступил с призывом исключить Испанию из Шенгенской зоны из-за ее миграционной политики.

«Если Испания выбирает быть самым слабым звеном в Шенгене, единственный вариант — исключить это звено, выбросить Испанию из Шенгена», — заявил он в ходе своего выступления на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, комментируя решение Мадрида легализовать значительное число нелегальных мигрантов. По словам политика, подобные меры повлекут негативные последствия для других государств ЕС из-за отсутствия внутренних границ в Шенгенской зоне.

В январе правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом утвердило указ о легализации примерно 500 тыс. нелегальных мигрантов и соискателей убежища, находящихся в стране. Мера предусматривает предоставление прожившим в Испании не менее пяти месяцев мигрантам вида на жительство и права на работу сроком на один год при условии отсутствия судимости. Власти объяснили свое решение гуманитарными и экономическими соображениями, включая необходимость интеграции мигрантов и восполнения дефицита рабочей силы, однако такой шаг повлек критику со стороны правых сил, которые опасаются роста вторичной миграции внутри ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
19109
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
19341
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
18706
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
18965
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
19183
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
19002
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
20777
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
20945
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
20809
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
20580

Возврат к списку