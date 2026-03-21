Лидер нидерландских правых призвал «выбросить» Испанию из Шенгена
20:30 21.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс выступил с призывом исключить Испанию из Шенгенской зоны из-за ее миграционной политики.
«Если Испания выбирает быть самым слабым звеном в Шенгене, единственный вариант — исключить это звено, выбросить Испанию из Шенгена», — заявил он в ходе своего выступления на международной Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште, комментируя решение Мадрида легализовать значительное число нелегальных мигрантов. По словам политика, подобные меры повлекут негативные последствия для других государств ЕС из-за отсутствия внутренних границ в Шенгенской зоне.
В январе правительство Испании во главе с премьер-министром Педро Санчесом утвердило указ о легализации примерно 500 тыс. нелегальных мигрантов и соискателей убежища, находящихся в стране. Мера предусматривает предоставление прожившим в Испании не менее пяти месяцев мигрантам вида на жительство и права на работу сроком на один год при условии отсутствия судимости. Власти объяснили свое решение гуманитарными и экономическими соображениями, включая необходимость интеграции мигрантов и восполнения дефицита рабочей силы, однако такой шаг повлек критику со стороны правых сил, которые опасаются роста вторичной миграции внутри ЕС.
